وأوضحت الشركتان في بيان أن من شأن هذه المشاريع الجديدة توفير ألفي فرصة عمل إضافية في مركز الأبحاث والتطوير لمجموعة رينو-نيسان في شيناي في جنوب شرق الهند. ولم يكشف عن أي جدول زمني لهذه المشاريع.

وستنتج الطرازات الستة الجديدة المعلنة وهي ثلاثة لرينو وثلاثة لنيسان، في مصنعهما المشترك الواقع في شيناي أيضا.

ويطمح موقع الإنتاج هذا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045 من خلال تعزيز التزود بالتيار الكهربائي من مصادر متجددة، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع مستواه الحالي.

بمناسبة عملية التجديد الواسعة للتحالف بين نيسان ورينو التي كشف عنها الاثنين الماضي في لندن وتنص خصوصا على إعادة التوازن في حصص كل من الشركتين في رأس مال الأخرى ومساهمة من نيسان في "أمبير" مشروع رينو المقبل للسيارات الكهربائية، أعلنت المجموعتان أنهما تنويان أيضا مباشرة مشاريع صناعية مشتركة وملموسة جديدة في الهند وأميركا الجنوبية.

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة خفضت رينو حصتها في نيسان من 43.4 في المئة إلى 15 في المئة، أي حجم حصة نيسان نفسها في نظيرتها الفرنسية.

ويقوم الطرفان بإعادة هيكلة شروط تحالفهما الذي مرّ منذ إنشائه في عام 1999 بفترات مريحة لكن أيضا بأزمات ثقة خطيرة خصوصا مع سقوط الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن الذي أوقف أواخر العام 2018 في اليابان بعد اتهامه باختلاس أموال وفراره لاحقا إلى لبنان.

ستكون المجموعتان على قدم المساواة، إذ ستملك كل واحدة 15 بالمئة من رأس مال الأخرى، "مع التزام بالمحافظة (على الحصص) وبتحديد سقف مساهماتهما"، بحسب بيان سابق من الشركتين.