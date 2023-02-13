وقال بيان من رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماما بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة.

وأكد السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص، المصري والأجنبي، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.

وفي جلسة أخرى بعنوان "تسريع التنمية والحوكمة" قال الرئيس السيسي إن "مصر واجهت مجموعة من التحديات منذ عام 2011، من أهمها تحديات الطاقة والموارد".

وأضاف أن "المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشعب المصري"، معتبرا أن "العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات".

كما أشار إلى أن بلاده "تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل"، مضيفا أنها نجحت كذلك في "توفير 8 مليارات دولار، من خلال توفير شبكة نقل محدثة".