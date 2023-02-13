جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات في دبي.

وقال السيسي إنه يثمن التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية، أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، من أجل المساعدة في سد الفجوة التمويلية في البلاد، والتصدي للتحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع التضخم وشح العملة.

وتضمن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على تعزيز دور القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص للاستثمارات الخاصة، وفي هذا السياق أعلنت مصر عن برنامج لبيع حصص في 32 شركة حكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.