وقال ديوب خلال القمة العالمية للحكومات "سأوقع اليوم مع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار إذ سنتشارك معهم في الاستثمار بقطاع تحول الطاقة في دول ناشئة". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتعمل دولة الإمارات على خطط لزيادة مشاركة مشاريع الطاقة النظيفة من 24 بالمئة حاليا إلى 50 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول 2050، كما تعمل على مشروعات لالتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين، وذلك ضمن عملية تحول الطاقة.

وتستضيف الإمارات هذا العام مؤتمر الأطراف COP28 حيث تسعى من خلاله إلى توفيق الآراء والسعي إلى تحقيق إجماع عالمي، لتحقيق تقدم في مجال العمل المناخي والانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.