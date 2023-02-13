وأشار في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، إلى أنه تم طرح أربع مزايدات عالمية على منصة بوابة (مصر للاستكشاف والإنتاج) الرقمية منذ إطلاقها في عام 2021، ومن المخطط طرح ثلاث مزايدات عالمية خلال العام الجاري.

كما قال الوزير المصري إنه تم وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت الصادرات البترولية المصرية في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار فيما ارتفعت في عام 2021 إلى 12.9 مليار دولار.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد قد صرحت لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو للعام المالي الجاري (2022-2023) بنسبة 5 بالمئة، مضيفة أن نسبة النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2021-2022) بلغت 6.6 بالمئة.