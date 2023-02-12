وسجل عدد نزلاء هذه الفنادق ارتفاعًا بنسبة 33.6 بالمئة حتى نهاية ديسمبر 2022م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

فيما سجلت نسبة الإشغال نموًّا بنسبة 17.6 بالمئة حتى نهاية ديسمبر 2022م لتصل إلى 45 بالمئة، مقارنة بنحو 38.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2021، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان.

وسجل عدد النزلاء الخليجيين نموًّا كبيرًا بنسبة 304 بالمئة من نحو 39 ألف نزيل في نهاية ديسمبر 2021، إلى أكثر من 160 ألف نزيل حتى نهاية ديسمبر 2022.

وجاء في ترتيب النزلاء الأوروبيون الذين نما عددهم من 105 ألف نزيل في نهاية ديسمبر 2021 إلى 360 ألف نزيل حتى نهاية ديسمبر 2022م بنسبة نمو بلغت 241.4 بالمئة.

أما عدد النزلاء الأمريكيين فبلغوا 60 ألف نزيل حتى نهاية ديسمبر 2022 مسجلين نسبة ارتفاع بلغت 165.4 بالمئة على أساس سنوي.

في حين انخفض عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 14.1 بالمئة من 814 ألفًا و518 نزيلًا من نهاية ديسمبر 2021 إلى 699 ألفًا و937 نزيلًا حتى نهاية ديسمبر 2022.