وقالت شركة طيران نيوزيلندا، الأحد، إنها ألغت جميع الرحلات الداخلية من وإلى أوكلاند حتى منتصف نهار الثلاثاء بالإضافة إلى العديد من الرحلات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء النيوزيلندية الرسمية.

وأشارت الشركة إلى أن بعض الخطوط الدولية ستستمر في العمل، بالرغم من أن الرحلات قد تحتاج إلى تحويل مسارها من أوكلاند.

كما ألغت الشركة الرحلات الداخلية من وإلى مدن هاميلتون وتورانجا وتوبو.

وأثر الإعصار جابرييل بالفعل على الجزء الشمالي من نيوزيلندا اليوم، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار على أوكلاند، الاثنين، بمنسوب يصل إلى 250 ملليمترا، ومن المتوقع أيضا حدوث هبات رياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، أي نحو 80 ميلا في الساعة.

وقالت هيئة الأرصاد "ميت سيرفيس"، إنها تتوقع حدثا كبيرا ومهما مرتبطا بالطقس، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج شديدة.

ووجه رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز رسالة إلى السكان في جميع أنحاء نيوزيلندا بوجوب أخذ تحذيرات الطقس على محمل الجد والتأكد من اتباع الإرشادات التي يتم إصدارها محليا.