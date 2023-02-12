وأوضحت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن حجم صادرات سلطنة عُمان إلى المملكة الأردنية الهاشمية بلغ بنهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 53 مليون دولار أميركي، فيما بلغ حجم الواردات الأردنية إلى سلطنة عُمان نحو 65.4 مليون دولار أميركي.

وتركزت صادرات سلطنة عمان إلى الأردن على منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب غير مخلوط، وغاز طبيعي، وسبائك من حديد وصلب غير مخلوط، ومنتجات بولي ايثيلين وغيرها من المنتجات.

وتمثلت الصادرات الأردنية إلى سلطنة عُمان في منتجات الأدوية ومنتجات الخضروات والفواكه، والمجوهرات، وغيرها من المنتجات الغذائية.

وأكد نواف البرماوي الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، لوكالة الأنباء العُمانية على أنه جارٍ التنسيق مع الجانب العُماني حاليًّا لعقد اجتماعات الدورة الـ11 للجنة الأردنية -العُمانية المشتركة قريبًا لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية.