وارتفع مؤشر البورصة الكويتية العام بواقع 18.18 نقطة أو بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى مستوى 7358.09 نقطة.

وبلغت كميات التداول على المؤشر 215.3 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 47.14 مليون دينار (155.43 مليون دولار أميركي).

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي خلال جلسة اليوم بواقع 9.4 نقاط، ليصل عند مستوى 5552.51 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.17 بالمئة من خلال تداول 75.2 سهم.

وقفز مؤشر السوق الأول بواقع 21.7 نقطة ليصل عند مستوى8223.17 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 بالمئة.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بمقدار 13.9 نقطة ليصل عند مستوى 5709.23 نقطة نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 بالمئة في المئة من خلال تداول 71.5 مليون سهم عبر تنفيذ 3334 صفقة نقدية بقيمة 9.6 ملايين دينار (31.4 مليون دولار أميركي).

ومن جهة أخرى، أعلنت بورصة الكويت اليوم في بيان أنها ستعطل أعمالها يوم الأحد 19 فبراير الجاري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، على أن تستأنف عملها في اليوم التالي.

وقالت البورصة في بيان آخر إنها ستعطل أعمالها أيضا بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية يومي الأحد والإثنين 26 و27 من ذات الشهر وتستأنف عملها يوم الثلاثاء 28 فبراير.