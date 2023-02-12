وأضاف خلال مؤتمر في الرياض أن هناك أكثر من 75 طلب إدراج بانتظار الموافقة و70 تفويضا موقعا مع وسطاء ومستشارين ماليين في المرحلة الأولى للعملية.

وسيكون أمام الشركات التي تحصل على موافقة هيئة السوق المالية ستة أشهر لطرح أسهمها للبيع.

وقال القويز "إذا نظرت إلى ذلك بالتوازي فإنه يعطينا مؤشرا على أنه ما زال لدينا تدفق صحي جدا جدا".

وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت العام الماضي 49 إدراجا جديدا جمعت الشركات من خلالها حوالي 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار) وأن الجهة المعنية بمراقبة السوق تعتزم أيضا إطلاق إطار تنظيمي للإدراج المزدوج.

وقال محمد الرميح الرئيس التنفيذي لتداول السعودية في حلقة نقاشية منفصلة خلال المؤتمر، إن البورصة تخطط لإطلاق إيصالات إيداع تمثل الأسهم في شركة أجنبية لكن يجري تداولها محليا.

كما تخطط البورصة لطرح خيارات أسهم فردية وهي وسيلة تمنح المستثمرين الحق في بيع أو شراء أي سهم بسعر محدد في تاريخ في المستقبل.

وخلال شهر يناير الماضي، حقق السوق السعودي مكاسب قوية، إذ كان مؤشر السوق السعودي الأفضل أداء بين أسواق المنقطة بصعود بلغت نسبته 3 بالمئة.

وساهمت المكاسب المتواصلة في بداية الشهر وخلال النصف الثاني من يناير 2023 في دعم أداء مؤشر السوق السعودي العام الذي أغلق عند مستوى 10.792.85 نقطة.

وتعزى تلك المكاسب بصفة رئيسية إلى الانتعاش واسع النطاق الذي شهدته معظم المؤشرات القطاعية، إذ أنهى 18 من أصل 21 مؤشراً تداولات الشهر على ارتفاع.