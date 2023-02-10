وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا تمثل نحو خمسة بالمئة من الإنتاج.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار أو بنسبة 2.27 بالمئة، لتصل إلى 86.41 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار أو بنسبة 2.15 بالمئة إلى 79.75 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة وفي طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية تفوق 8 بالمئة.

وكانت مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر، وذلك في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفا للأسعار بداية من الخامس من فبراير.

وترى دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفائها أن قرار فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي ومنتجاته سيمنع عن موسكو عوائد اقتصادية قد تستخدمها لتمويل الحرب في أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير الماضي وتقترب من إتمام عاما الأول، دون أي مؤشرات على انتهائها في وقت قريب.

وعقب القرار، نقلت وكالة رويترز عن مندوبين من "أوبك+" إن التحالف لا يعتزم اتخاذ أي إجراء بعد إعلان روسيا تخفيضات في إنتاج النفط.