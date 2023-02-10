ويعود هذا التراجع الطفيف في الإنفاق، إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهده العالم في العام 2022، في حين ازداد الوقت الذي يقضيه المستخدمون يومياً داخل التطبيقات، بنسبة 3 في المئة على صعيد سنوي، حيث تجاوز مستوى الخمس ساعات يومياً بدعم من المستخدمين في 5 أسواق هي اندونيسيا، البرازيل، السعودية، وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وبحسب مؤسسة data.ai المختصة بأبحاث السوق، فإن 6 فئات من التطبيقات، استحوذت على 50 في المئة من إنفاق المستخدمين في 2022، وهي تطبيقات الترفيه (التي تشمل الألعاب) وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتعارف، وتطبيقات مقاطع الفيديو القصيرة وتطبيقات مشاركة الفيديو، وتطبيقات الكتب والمراج، وتطبيقات الموسيقى.

وكان تطبيق ديزني+ أكثر تطبيق أنفق عليه المستخدمون أموالهم عن فئة الترفيه، وتيندر عن فئة وسائل التواصل الاجتماعي والتعارف، وتيك توك عن فئة تطبيقات مقاطع الفيديو القصيرة، ويوتيوب عن فئة تطبيقات مشاركة الفيديو، وبيكوما عن فئة تطبيقات الكتب والمراجع، وباندورا عن فئة تطبيقات الموسيقى.

وقد حلّت السوق الصينية في المرتبة الأولى لناحية أكثر الأسواق إنفاقاً على متاجر التطبيقات في العام 2022، بواقع 58 مليار دولار أميركي، تبعتها السوق الأميركية بحصة 42 مليار دولار، لتحلّ في المرتبة الثالثة السوق اليابانية بحصة 17 مليار دولار.

الإنفاق على تطبيقات الألعاب

وبحسب دراسة مؤسسةdata.ai ، فقد تراجع إنفاق المستخدمين على الألعاب داخل متاجر التطبيقات، ولأول مرة منذ 2019، بنسبة 5 بالمئة أو 6 مليارات دولار خلال 2022، لتسجل أكثر من 109 مليارات دولار، وقد استطاعت لعبة أونور اوف كينغز أن تحتل المرتبة الأولى من حيث إنفاق المستخدمين في العام الماضي.

255 مليار تنزيل لتطبيقات

ويقول الباحث في شؤون التكنولوجيا والهواتف الذكية ألان القارح في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن صناعة التطبيقات باتت تجارة عالمية مربحة، خصوصاً أن عام 2022، شهد نحو 255 مليار عملية تنزيل لتطبيقات جديدة على هواتف المستخدمين بواقع 485 ألف عملية تنزيل في الدقيقة، وذلك بحسب data.ai، لتبلغ نسبة النمو 11 بالمئة عن العام 2021، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدل على مدى أهمية أن تستثمر العلامات التجارية في صناعة التطبيقات، لتحقيق أقصى استفادة من توجه المستخدمين نحو إنفاق المزيد المال والوقت للحصول على الخدمات التي يبحثون عنها.

تطبيقات الألعاب تقود التراجع

وبحسب القارح فإن العوامل التي أدت إلى تراجع إنفاق المستخدمين على متاجر التطبيقات بشكل طفيف نسبته 2 في المئة فقط يعود للوضع الاقتصادي الصعب الذي شهده العالم في 2022، ولكن النسبة الأكبر من التراجع كانت بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين في صيف 2021 للحدّ من إدمان الألعاب الإلكترونية عند القاصرين، وذلك من خلال منعهم من امكانية الولوج إلى تطبيقات الألعاب سوى لثلاث ساعات أسبوعياً، وهذا ما يفسر تراجع الإنفاق على تطبيقات الألعاب بنسبة 5 في المئة في 2022، مع الأخذ في الاعتبار أن الصين هي أكبر سوق للتطبيقات في العالم.

المتجر الأكثر ربحاً

ويكشف القارح أن متجر التطبيقات الأكثر ربحية في 2022، هو "آب ستور" بطبيعة الحال وليس "غوغل بلاي"، حيث أن أكثر من 60 في المئة من نسبة الانفاق المحققة في 2022 والبالغة 167 مليار دولار، تعود لمستخدمي أجهزة iOS وذلك رغم أن نظام أندرويد هو الأكثر شعبية في معظم دول العالم، وذلك لأن الفئات التي عادة ما تستخدم أجهزة آبل، قادرة على إنفاق مبالغ مالية أكثر على تسديد ثمن المشتريات والاشتراكات من التطبيقات.