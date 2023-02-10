وقالت الشركة إنه "على الرغم من العديد من الأوضاع المعاكسة والانتكاسات على الصعيد العالمي، أظهرت معظم الشركات التابعة للمجموعة نموا في الأرباح التشغيلية في سنة 2022".

وأشارت مجموعة ملتيبلاي، إلى أن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، التابعة لها، حققت نموا في أرباحها بنسبة 51 بالمئة، فيما حققت شركة فيولا كوميونيكيشنز نموا بنسبة 203 بالمئة، مدعومة بالإنفاق على الفعاليات والوسائط الخارجية ونمو الاقتصاد وذلك في فترة ما بعد جائحة كورونا، كما حققت مجموعة أومورفيا نموا بنسبة 47 بالمئة.

وقالت المجموعة إنها واصلت مسيرة استثماراتها الاستراتيجية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم إماراتي في سنة 2022 في قطاعات الأعمال الديناميكية التي تضم الصناعات الأساسية عالية النمو، مثل الطاقة، وعلى سبيل المثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) وشركة إنترناشونال إنيرجي القابضة (IEH).

وأضافت أن "هذه الشركات تقدم دخلا ثابتا والذي من شأنه أن يحقق زيادة في قيمة حقوق المساهمين".

يذكر أن مجموعة ملتيبلاي، هي شركة قابضة إماراتية، جرى إدراجها في سوق أبوظبي في ديسمبر 2021، ومن كبار المساهمين فيها الشركة العالمية القابضة (IHC).

وقالت المجموعة إنها تعتزم الاستفادة من محفظتها البالغة 34.97 مليار درهم من الأصول السائلة، و1.03 مليار درهم موزعة ما بين النقد والأرصدة البنكية والديون المتوسطة، وكذلك شبكتها العالمية من الشركاء لعقد الصفقات وتعزيز مكانة المجموعة.