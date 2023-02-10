وقال اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR)، نقلا عن أرقام جهاز حرس الحدود الروس، إن 200.1 ألف سائح أجنبي فقط دخلوا إلى روسيا العام الماضي، أي أقل بأكثر من 25 مرة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في العام 2019، عندما وصل هذا الرقم إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.

وأضاف الاتحاد في بيان الثلاثاء الماضي أن "الأسباب واضحة: المجال الجوي المُغلق بين روسيا والغالبية العظمى من الدول الأوروبية، إضافة إلى استحالة استخدام بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عن المصارف الأجنبية في روسيا".

بعيد الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو عام، أغلقت أوروبا بشكل شبه كامل مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية. وفي بداية مارس 2022، أعلنت شركة الطيران الأولى في روسيا "إيروفلوت" تعليق رحلاتها الجوية الدولية لبعض الوقت.

ويعتبر عدد السياح الأجانب في روسيا في العام 2022 أقل بكثير من المستويات المسجلة في العام 2020 (335.8 ألف شخص) والعام 2021 (288.3 ألف شخص)، العامين اللذين شهدا قيودا كبيرة على السفر في العالم بسبب جائحة كوفيد.

وأفادت بيانات حرس الحدود الروس التي حللها اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية، بأن المواطنين الألمان والأتراك والإيرانيين يمثلون وفق هذا الترتيب المجموعات الثلاث من السياح الأكثر وجودا في روسيا العام الماضي.

وفيما يتعلق بالألمان، فإن الأرقام المُعلنة وصلت إلى 25.4 ألف سائح أي أقل بعشرين مرة من العام 2019، عندما دخل أكثر من نصف مليون سائح ألماني إلى روسيا.

وبعدما كان الصينيون يمثلون المجموعة الأولى التي زارت البلاد في العام 2019، اختفوا بشكل شبه كامل من روسيا في العام 2022، بسبب استحالة مغادرة بلادهم حيث كان يتم تطبيق قيود صحية صارمة منذ الأشهر الأولى للعام 2020 بسبب كوفيد.