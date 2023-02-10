وأرجعت تيكوم في بيانها، هذه النتائج إلى الطلب الكبير على العقارات التجارية والصناعية للمجموعة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية في دبي، وتنامي مشهد الأعمال وثقة العملاء.

كما أوصى مجلس إدارة مجموعة تيكوم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم (4.0 فلوس للسهم الواحد) في أبريل 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الذي سيعقد يوم 14 مارس 2023.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الطرح العام الأولي، تلتزم مجموعة تيكوم بدفع توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج.

وتم توزيع أول دفعة أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4.0 فلس لكل سهم) في نوفمبر 2022.

وقالت الشركة في البيان، إنها سجلت زيادة كبيرة في التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية لتصل إلى 1.20 مليار درهم، بينما بلغت التدفقات النقدية الحرة المتكررة 964 مليون درهم، بفضل تحسن جودة الإيرادات والكفاءة التشغيلية

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "تماشياً مع سياسة الشركة الخاصة بتوزيعات الأرباح المُعلنة، قمنا بتوزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على مساهمينا في نوفمبر 2022. وبناءً على أدائنا الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، وبذلك يصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني من العام 2022. ونؤكد التزامنا بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج، مع الإشارة إلى أن جميع هذه التوزيعات خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية".

وتابع قائلا: "سنواصل التركيز في المرحلة القادمة على توسيع محفظتنا من الأصول عالية الجودة والمرونة، كما سنعمل على تعزيز الاستدامة بشكل أكبر في عملياتنا التشغيلية الأساسية، والاستفادة من سوق العقارات المزدهر بدبي والذي يواصل نموه وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين".

من جهته، توقع عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم تحقيق نمو مستدام في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال في المستقبل المنظور بما يدعم قدرتنا على مواصلة أدائنا المالي القوي وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين

الربع الأخير 2022

ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير 2022 بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 493.66 مليون درهم (حوالي 134.5 مليون دولار) ، وذلك تبعاً لزيادة عدد العملاء الجدد ونمو معدلات الإشغال التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2021.

في حين بلغت صافي الأرباح الفصلية 87 مليون درهم، متأثرة بارتفاع مصروفات الاستهلاك بعد تسليم مشاريع جديدة من الأصول المبنية حسب طلب الشركات وزيادة النفقات الرأسمالية لتطوير محفظة الأصول والتكاليف التشغيلية نتيجة العودة إلى مستويات النشاط الطبيعي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث اتخذت المجموعة أيضًا تدابير احترازية في الربع الأخير 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

كما وصلت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 260 مليون درهم.

وقالت تيكوم، إن قاعدة العملاء شهدت انضمام مؤسسات جديدة رائدة إلى مجمعات أعمالها المتخصصة، بالإضافة إلى توسيع بعض العملاء الحاليين أعمالهم بأخذ مساحات إضافية.