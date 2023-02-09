وقال البروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين بالإنابة ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة بالبنك، في بيان، الخميس، إن هناك فرصة كبيرة للاقتصادات الإفريقية منخفضة الدخل للانتعاش بعد تداعيات مثل انتشار وباء "كوفيد-19"، وذلك في ظل وفرة رأس المال الطبيعي، وتعداد الشباب الهائل والاقتصاد المتنامي.

وأضاف أوراما، أن الاقتصادات الخمسة الأسرع نموًا في إفريقيا تستعد لإعادة الانضمام إلى الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا حول العالم في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الظروف المالية العالمية السائدة وتكاليف خدمة الدين المحلي والآثار المستمرة لوباء "كوفيد-19" تمثل عوائق كبيرة يجب على البلدان الإفريقية اجتيازها.

وذكر أوراما أن تقرير الأداء الاقتصادي الكلي وتوقعاته لإفريقيا لعام 2023 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، يظهر أن الاتجاهات التضخمية يمكن أن تتراجع في 2023-2024، مما يعطي بعض التفاؤل الحذر بشأن توقعات القارة.

وفي نهاية يناير الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4 بالمئة في 2023، وتوقع أن تنمو 4.2 بالمئة في عام 2024، وذلك بعد أن نمت بنسبة 3.9 بالمئة في 2022.

من جهة أخرى، خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.4 بالمئة إلى 3.2 بالمئة خلال 2023 مقارنة مع 3.6 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر، لكنه رفع توقعه لمعدل نمو 2024 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3.7 بالمئة.