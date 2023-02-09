تراجع معدل التضخم "المنسق" في يناير بأكثر من التوقعات، ليصل إلى 9.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 9.6 بالمئة في ديسمبر، بحسب ما كشفته وكالة الإحصاء الألمانية، الخميس.

وكانت التوقعات تشير إلى انخفض معدل التضخم السنوي المنسق إلى 10 بالمئة فقط.

وعلى أساس شهري، تراجع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني في يناير بنسبة 0.5 بالمئة، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بنسبة 1.2 بالمئة.

وكان معدل التضخم قد بدأ في التباطؤ خلال نوفمبر الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في ألمانيا منذ 70 عاما، مدفوعا بالزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة.

وفي مطلع يناير الماضي، توقع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7 بالمئة، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.