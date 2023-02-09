وشهد موسم الأرباح مزيجا من الرابحين والخاسرين بين الشركات الكبرى. فقد سجل سهما تيجين وباسيفيك ميتال نحو ستة بالمئة لكل منهما بعد أرباح فصلية قوية في حين تراجع سهم فوجي فيلم 2.38 بالمئة.

وأنهى المؤشر نيكي التداول منخفضا 0.08 بالمئة إلى 27584.35 نقطة لكنه يحوم فوق مستوى 27500 الذي سجله في أواخر يناير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة ليصل إلى 1985.00.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية الليلة الماضية، بقيادة ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا، إذ أيدت مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فكرة المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة واستمرار المعدلات المرتفعة لمدة أطول.

وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.2 بالمئة.

وأضر الانخفاض أيضا بالأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق. فنزل سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 2.14 بالمئة مقلصا 34 نقطة من المؤشر نيكي مما يجعله أكبر خاسر على المؤشر. وجاء بعده سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق إذ تراجع 1.18 بالمئة.

وقال كازو كاميتاني الخبير الاستراتيجي في نومورا بطوكيو "تتحول السوق إلى وجهة نظر مفادها أنه لن يكون هناك أي تخفيف نقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذين كانوا يظنون أن ذروة الأسعار ستأتي في مارس، يعتقدون الآن أنه من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع آخر بعد ذلك".

وأضاف أن بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها يوم الثلاثاء ستوفر دليلا حاسما لاتجاه سياسة المركزي الأميركي وحتى ذلك الحين من المرجح أن تكون سوقا الأسهم الأميركية واليابانية بلا اتجاه على نطاق واسع.

وارتفع سهم تويوتا موتور 0.18 بالمئة معوضا خسائر مبكرة بعد أن سجلت الشركة زيادة مفاجئة بنسبة 22 بالمئة في أرباح التشغيل للربع الثالث.