وقالت الشركة في بيان إن الإيرادات في 2022 قد ارتفعت بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 11.2 مليار درهم (3.05 مليار دولار).

كما وصلت مبيعات المجموعة إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار)، وهي أعلى نسبة مبيعات سنوية في تاريخ الشركة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلب القوي على المخزون الحالي وإطلاق المشاريع التطويرية الجديدة.

وبالنسبة لنتائج الربع الثاني، فقد ارتفعت صافي الأرباح الفصلية إلى مليار درهم بنسبة نمو 28 بالمئة على أساس سنوي.

فيما ارتفعت الإيرادات الفصلية لتصل إلى 3.1 مليار درهم بنمو نسبته 39 بالمئة على أساس سنوي.

وتعلقيا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك، "الاقتصاد الإماراتي يبدي استقرارا ملحوظا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال، لذلك تعتمد الدار على الركائز القوية للسوق العقاري في الإمارات، لمواصلة دورها في التنمية المستدامة للقطاع والاقتصاد عموما".

وأضاف: "حققنا تقدما ملموسا في نطاق النمو التحولي عبر العديد من الصفقات المهمة ومشاريع التطوير الاستراتيجية، ففي مطلع 2022 اجتذبت الدار 5.1 مليار درهم من رأس المال المؤسسي طويل الأمد من "أبولو جلوبال مانجمنت"، مما ساهم في تسريع أجندة النمو التحولي للشركة بالتوازي مع توسيع نطاق حضورها بشكل كبير عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة طلال الذيابي، إن الدار دخلت مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في 2022، مرسخة مكانتها في القطاع العقاري.

وأضاف: "محفظتنا العقارية أثبتت مرونتها في ظل التقلبات العالمية، إذا شهدت زيادة في تقييماتها حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الدولية، كما شهدت مشاريعنا التطويرية طلبا غير مسبوق من قبل المشتريين الدوليين، ونركز اليوم على إطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تجتذب استثمارات محلية وأجنبية، بما في ذلك أول مشاريعنا السكنية في دبي".