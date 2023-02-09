وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين. وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

كما تلقت أسعار الخام دعما من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كوفيد الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

قال محللون من ان بي إيه لبحوث السلع في مذكرة: "ما زلنا نتوقع عقوبات مرتبطة بالصراع الأوكراني الروسي، وإعادة فتح الصين لتكون محركات رئيسية للأسعار في الأشهر الـ 12 المقبلة، إذ يبدو أن ارتفاع أسعار النفط على الأرجح في النصف الثاني من عام 2023".

لكن زيادة مخزونات الخام الأميركية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط. وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 إلى 455.1 مليون برميل.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 85.05 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 78.41 دولار لبرميل. وكانت أسعار النفط في مستهل الجلسة الآسيوية قد سجلت مكاسب.

وارتفع الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.