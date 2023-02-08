وتسعى الشركة من خلال الصندوق لضخ استثمارات في 9 مجالات تقنية متطورة.

ويستهدف الصندوق استكشاف التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال في القطاعات التقنية والرقمية، والتنبؤ بالمجالات الجديدة في صناعة الاتصالات التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أعمال الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إس تي سي"، عليان الوتيد، إن إطلاق الصندوق يتماشى مع استراتيجية المجموعة للعمل وفق وتيرة متسارعة للإسهام في تنوع ونمو الاقتصاد الرقمي في السعودية.

وأضاف الوتيد أن الشركة تسعى من خلال الصندوق إلى أن تمكن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة المميزة من النمو والتوسع محليًا وإقليميًا، بجانب والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالميًا.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة، معتز العنقري، أن الصندوق سيتيح الدخول في مجالات تشهد نموا متسارعا محليًا وعالميًا، مما يتيح للاستثمار في منتجات تنسجم وتتوافق مع استراتيجية المجموعة.