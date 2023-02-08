كما أعلنت حكومات عدة دول عن تقديم مساعدات إنسانية شملت أدوية ومواد غذائية وفرق إنقاذ، وقامت بعض الدول بفتح جسر جوي لتوصيل المساعدات سريعا إلى تركيا وسوريا.

وفيما يلي قائمة ببعض المساعدات المالية التي جرى الإعلان عنها:

* الإمارات العربية المتحدة

- أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق.

- وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

*قطر

قالت منظمة قطر الخيرية التي تمولها دولة قطر إنها ستوزع 27 ألف وجبة ساخنة في غازي عنتاب، حيث يقع أحد مكاتبها، وسوف تزود أماكن الإيواء في تركيا وسوريا بمواد الإغاثة. وخصصت المنظمة ستة ملايين دولار للمراحل الأولى من مساعداتها.

* الصين

- أعلنت الصين عن تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (4.4 مليون دولار) بعد الزلزال الذي أسفر حتى الآن عن مقتل تسعة آلاف.

- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية روتينية اليوم الأربعاء إن مليوني دولار من المساعدات الطارئة ستوجه لتوفير السيولة النقدية المطلوبة لإمدادات الإغاثة العاجلة مشيرة إلى أن الصين ستسرع وتيرة مشروعات المساعدة الغذائية القائمة.

- التزمت الصين أيضا بتقديم أول دفعة من المساعدات الطارئة لتركيا بقيمة 40 مليون يوان.

* كندا

- تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتقديم عشرة ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار) مساعدة فورية لتركيا وسوريا، وقال إن كندا ستواصل تقديم الدعم مع تطور الوضع.

* أستراليا

- قالت أستراليا إنها ستقدم عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار) كمساعدات وتنشر فريق بحث وإنقاذ بالمناطق الحضرية من 72 فردا إلى تركيا.

*الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية

- خصصت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الإيطالية 500 ألف يورو (537800 دولار) لإغاثة الطوارئ.

*باكستان

- أنشأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أمس الثلاثاء، صندوق إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا وناشد شعبه وخاصة رجال الأعمال ورجال الخير التبرع للصندوق بسخاء.

- وأعلن مجلس الوزراء الاتحادي الباكستاني التبرع براتب شهر واحد لصالح الصندوق. كما تقرر أن يتبرع موظفو الحكومة من الدرجات الوظيفية من 18 إلى 22 براتب يوم واحد للشعب التركي المنكوب.

*السويد

- أعلنت ستوكهولم التي ترأس الاتحاد الأوروبي، في الوقت الحالي،، التبرع بنحو 650 ألف دولار لتركيا وسوريا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر.