وقال باول الثلاثاء إن أحدث تقرير وظائف في الولايات المتحدة يظهر أن عملية إعادة التضخم للنسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة ستستغرق "بعض الوقت" في إشارة إلى الحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال باول الثلاثاء إن أحدث تقرير وظائف في الولايات المتحدة يظهر أن عملية إعادة التضخم للنسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة ستستغرق "بعض الوقت" في إشارة إلى الحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

تغير الأسعار

بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1880.97 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1896.80 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء إثر تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر لدى إدلاء باول بتلك التصريحات إذ بدا أن أغلب المتعاملين في السوق يتفقون على أن ذلك لم يحمل مفاجأة بتشديد نقدي أكثر حدة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة تحمل تاريخ أمس الثلاثاء "مخاطر رفع أسعار الفائدة لمرتين أو ثلاث لا تزال مطروحة وهذا سيبقي على أسعار الذهب محدودة الارتفاع إلى حد ما".

وتواصلت الضغوط على الدولار الأربعاء ونزل في أحدث تداولات بنسبة 0.2 بالمئة مما زاد من جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.46 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 992.40 دولار وصعد البلاديوم 1.04 بالمئة إلى 1658.50دولار.