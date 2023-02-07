وذكرت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز التجاري زاد 10.5 بالمئة إلى 67.4 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتظهر أن العجز 61.0 مليار دولار بدلا من 61.5 مليار دولار كما تم الإعلان سابقا. وارتفع العجز التجاري إلى 948.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل 845.0 مليار دولار في 2021.

وصعدت الواردات 1.3 بالمئة إلى 317.6 مليار دولار. وانخفضت الصادرات 0.9 بالمئة إلى 250.2 مليار دولار.

وكان تراجع العجز التجاري من العوامل التي ساهمت في جعل الاقتصاد يسجل وتيرة نمو 2.9 بالمئة في الربع الرابع على أساس سنوي.