وفي الوقت نفسه قالت وزارة الطاقة بإقليم كردستان العراق إن خط أنابيب النفط الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي لا يزال متوقفا.

وتتوقع حكومة إقليم كردستان استئناف التدفقات عبر خط الأنابيب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وفقا لمصدر منفصل مطلع على عمليات النفط لديها.

وأوقف زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا أمس الاثنين العمليات في جيهان وأوقف تدفقات النفط الخام الرئيسية من العراق وأذربيجان.

كانت الناقلة فاليسينا قبالة سواحل جيهان تنتظر تحميل الخام العراقي اليوم الثلاثاء، بينما كانت الناقلتان ألفا بالتيكا ونوردلوتوس تنتظران في المنطقة لإعادة فتح مرفأ تسليم الخام القادم من أذربيجان عبر خط باكو-تفليس-جيهان، بحسب وكالة رويترز.

ومن غير المتوقع استئناف عمل الميناء حتى الثامن أو التاسع من فبراير، وفقا لمصادر الشحن والتجارة، حيث يجري تقييم الأضرار.

نيران في ميناء إسكندرون

من جانب آخر اشتعلت النيران في المئات من حاويات الشحن بميناء إسكندرون التركي اليوم الثلاثاء مطلقة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء، مما أدى إلى تعليق العمليات وأجبر شركات شحن على تحويل السفن لموانئ أخرى.

وأعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية أمس الاثنين أن الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط في إقليم خطاي الجنوبي تضرر بسبب الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا.

وأظهرت مقاطع التقطتها طائرات مسيرة ألسنة اللهب تتصاعد من المئات من الحاويات المكدسة على الرصيف.