وذكر المكتب أن الناتج الصناعي انخفض 3.1 بالمئة عن الشهر السابق، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.7 بالمئة عن الشهر السابق.

وكان الانخفاض أكثر حدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تراجع الإنتاج 6.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

ووفقا لتقديرات شركة بانثيون للأبحاث الاقتصادية، انخفض الناتج الصناعي الألماني 0.7 بالمئة في الربع الأخير من 2022. وقال مسؤول بالشركة إن الربع الأول من عام 2023 سيكون أسوأ.