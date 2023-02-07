وفي فجر الاثنين، قُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريبا وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

الزلزال خلّف وراءه- حتى الآن- ما يزيد عن أكثر من 3500 قتيل من تركيا وسوريا، والعدد مُرشّح للزيادة في الأيام المقبلة، وفقاً لريك برينان مدير مكتب الإقليمي للطوارئ التابع لمنظمة الصحّة العالمية بشرق المتوسط الذي قال لرويترز: "أتوقع زيادة أعداد القتلى بشكل كبير".

الزلزال ضرب 10 مدن تركية: غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس

انهارت العديد من المباني، وتم نشر فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في برد قارس

من بين المباني التي دُمرت كانت قلعة غازي عنتاب التي بنيت خلال مرحلة الإمبراطورية الرومانية، وهي معلم تاريخي صمد لأكثر من ألفي عام.

هذا الزلزال المدمر لم يكن الأوّل من نوعه الذي يضرب تركيا، إذ وقع في 1999 زلزال بنفس القوّة تقريباً وعُرف وقتها بـ"زلزال أزميد" أو "زلزال مرمرة" حيث تشير التقديرات الرسمية التركية أنّ عدد القتلى بلغ أكثر من 17 ألف قتيل وأكثر من 43 ألف جريحٍ.

بين 35 لـ 50 مليار دولار

وقال خبير الزلازل التركي البارز، أوفجون أحمد أركان، عبر حسابه على موقع تويتر أنَّ:

تكلفة الزلزال تراوحت بين 35 و50 مليار دولار

بينما يبلغ العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا 110 مليارات دولار

الزلزال يمثل كارثة كاملة

تبلغ تكلفة وفاة شخص واحد بسبب الزلزال مليون و 250 ألف دولار

لسوء الحظ، سيؤدي ذلك إلى تراجع التنمية في تركيا

بينما هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت إنّه من المتوقع أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من مليار دولار أميركي جراء الزلزال.

اهتزازات في أسواق المال

وعلى مستوى العملة، هبطت الليرة التركية مباشرة بعد وقوع الزلزال إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 18.85 أمام الدولار، قبل أن تقلص خسائرها خلال النهار.

بينما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بنسبة 4.6 بالمئة، مع تهاوي البنوك بأكثر من 5 في المائة، قبل تقليص بعض الخسائر.

وبحسب تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق "آرتمايز" فإن غالبية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير محمية، مما يؤدي إلى خسارة في التأمين وربما صناعة إعادة التأمين.

ويقول ستيف بوين، كبير المسؤولين في شركة استشارات التأمين العالمية غالاغر ري، إن زلزالًا مشابهًا بقوة 6.7 درجة أدى إلى خسائر بلغت حوالي 600 مليون دولار عندما وقع في نفس المنطقة خلال يناير 2020.

وعلى مستوى قطاع النفط والغاز:

تعليق صادرات النفط من خط أنابيب حكومة اقليم كردستان وتركيا

وزارة النفط السورية أوقفت العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة

توقف ميناء النفط التركي في "جيهان"، كما تضرر ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد

شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب أكدت عدم تضرر خطوط الأنابيب الرئيسية

التأمين الإجباري

وفي تركيا، يتم تقديم التأمين الإجباري ضد الزلازل للأتراك من خلال مجموعة التأمين ضد الكوارث TCIP، والتي تبلغ قدرتها على سداد مطالبات التأمين بقيمة 2.5 مليار دولار.

التأمين الإجباري أقرّته الدولة التركية بعد زلزال إزميد 1999 ويعود لمؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية يغطي التأمين الأضرار التي تصيب الأبنية بعد الزلازل تشمل الأضرار المادية والحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الزلازل

خسائر سورية ضخمة

أمّا في سوريا لم يتضح بعد حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة، لكن التقديرات الأوليّة تشير إلى أنه لن يتخطى حجم الأضرار الناتجة عن الحرب الأهلية

تحدثت تقارير سورية عن تصدّع في سد ميدانكي في منطقة عفرين جراء الزلزال

تضرر مستشفى الدانة بأضرار جسيمة وإخلاءه بالكامل

"الدفاع المدني في الشمال السوري أعلن انهيار 150 مبنى بشكل كامل و330 بشكل جزئي وتصدع آلاف المباني في شمال غربي سورية جراء الزلزال

منذ 900 عام

يقول مدير مرصد قنديللي للزلازل في جامعة البوسفور التركية ومدير معهد البحوث الزلزالية التركي، مصطفى إرديك، في حديثٍ خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنّ: "موقع الزلزال كان معروفاً؛ لكن لم يكن بإمكان أحد توقّع الوقت، إذ راكم هذا الزلزال في هذا الجزء من الصدع في عام 1114 وعلى مدار 900 عام ضغطًا كافيًا لإحداث زلزال كبير بهذا الحجم".

ويضيف: "الزلزال كان متوقعًا منذ قرون في سلسلة تلال هاتاي وعثمانية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب بقوة 130 قنبلة ذرية، فالكارثة ضخمة في يوم شتاء بارد".

وبحسب موقع "بليدج تايمز"، فإن وجود تركيا بين الصفيحتين يؤدي إلى ضغط على المنطقة، التي تتموضع على خطوط متصدعة عديدة، ويعد خط الصدع للأناضول الذي تلتقي فيه الصفيحة الأوراسية والأناضولية الأكثر تدميراً، إذ يمتد من جنوب إسطنبول حتى شمال شرق تركيا.

ويشير إرديك إلى أنَّ صدع شرق الأناضول حيث وقع الزلزال هو الحد الفاصل بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية؛ ما يؤدي إلى امتصاصه جميع الضغوط.

تشير هيئة المسوح الجيولوجية الأميركية إلى أنَّ "الموقع الأولي للزلزال يضعه بالقرب من ملتقى ثلاثي بين الأناضول والجزيرة العربية وأفريقيا، تتوافق آلية وموقع الزلزال مع وقوعه في منطقة صدع شرق الأناضول أو منطقة صدع تحويل البحر الميت".

مدير معهد البحوث الزلزالية التركي قال أيضاً:

الزلزال أكبر من زلزال 1999، حيث أطلق ما يقرب من 4 لـ 5 أضعاف الطاقة التي أطلقها زلزال إزميد

تركيا تحتاج إلى "تقوية المباني الحالية لمواجهة الزلازل"

الخسائر في المباني التي تعرّضت لأضرار لا يمكن إصلاحها بنحو أكثر من 10 آلاف مبنى

منطقة للاجئين

بينما يقول الأكاديمي التركي، مظفر شينيل، إنّ الزلزال وقع في المنطقة التي يعيش بها الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا في مدينة غازي عنتاب وكيليس، مؤكّداً أنّه من الصعب "تقدير الضرر".

ويؤكد في تصريحات خاصّة لموقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنّ "وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اتخذت إجراءات فورية عبر إرسال فرق البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

ويضيف: "تقع منطقة الزلزال بالقرب من خط أنابيب باكو جيهان وخط أنابيب كركوك-يومورتاليك، حيث يقع أحد محطات توليد الطاقة في يومورتاليك، لكن لا يوجد ضرر كبير في محطات الطاقة وخطوط الأنابيب، والأهم من ذلك أنّ أول محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا تقع أيضًا في الجوار؛ لكن كل شيء آمن".

ويتفق الأكاديمي التركي مع مدير إدارة البحوث الزلازلية التركية على ضرورة " اتباع تركيا لسياسة الحد من الضرر، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في تشييد المباني".

ويستطرد: "منذ عام 1999، اتخذت تركيا قفزة كبيرة تشييد المباني وفقاً للإجراءات العالمية والحدّ من الضرر، لكن منذ 6 أعوام وتركيا فقدت السيطرة على كل شيء".

معقد للغاية

بينما يرى الخبير الجيولوجي في جامعة البسفور، مراد توركيس، أنَّ "النظام التكتوني للمنطقة التي وقع بها الزلزال، وبصفة خاصة هيكل الصدع النشط والجغرافيا، معقدٌ للغاية".

ويشير في حديث مقتضب لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنَّ "الأبحاث الجديدة والمعلومات والبيانات الجديدة ستكشف عن الكثير من المعلومات عن تلك المنطقة في الأشهر القليلة المقبلة".