تشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البيض والدواجن بسبب أزمة نقص الأعلاف، لكن ملامح انفراج هذه الأزمة بدأت تلوح في الأفق، مع الإفراج عن كميات من الأعلاف الموجودة بالموانئ، ما يبشر بعودة الحياة لهذا القطاع الحيوي في البلاد.