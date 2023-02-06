وأضاف التقرير الذي استند لمصادر مطلعة أن شيفرون أرسلت ممثلين في العلاقات الحكومية والأمن وتنمية الأعمال إلى العاصمة الجزائر والتقى بعضهم بمسؤولين جزائريين في الشهرين الماضيين.

وتخطط شيفرون لإنفاق 17 مليار دولار على مشاريع للطاقة هذا العام.

وواجه قطاع الطاقة الجزائري تراجعا لسنوات خلال العقد الماضي لأسباب منها انخفاض أسعار النفط لكنه انتعش العام الماضي بعد الحرب الروسية الأوكرانية وإصدار قانون جديد ينظم الاستثمار.

ومساعي أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي أعطت الجزائر دفعة قوية، إذ تمثل الإمدادات الجزائرية الآن أكثر من ربع الطلب على الغاز في كل من إسبانيا وإيطاليا. وتعد شركة سوناطراك المملوكة للدولة ثالث أكبر مُصدر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.