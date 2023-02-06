وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي الزائر سيرجي لافروف في بغداد "سوف نتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأميركي لأن هناك عقوبات وهذه العقوبات يجب ألا تفرض على الجانب العراقي لأن التعامل مع الشركات الروسية مستمر والشركات الروسية فعالة في العراق".

ومن المعتقد أن الاستثمارات الروسية في العراق تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار معظمها في قطاع الطاقة. وقال حسين إن إحدى القضايا الرئيسية التي ناقشها مع لافروف كان كيفية سداد فواتير شركات الطاقة الروسية مثل لوك أويل وغازبروم العاملة في العراق، على الرغم من أن موسكو خاضعة لعقوبات دولية.

وأضاف أن الهدف هو "حماية البنوك العراقية والبنك المركزي من العقوبات".

وذكرت مصادر مسؤولة أنه من المنتظر أن يسافر وزير الخارجية العراقي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لمناقشة قواعد العقوبات الجديدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك على معاملات الدولار العالمية التي تجريها البنوك التجارية العراقية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.

وفرض الغرب، الذي كان فيما سبق سوق الطاقة الرئيسية لروسيا، عقوبات تستهدف إيرادات موسكو من الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عرقلت أيضا المبيعات إلى طرف ثالث، ومن المنتظر تشديد تلك العقوبات.

وأشار حسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف إلى أن العراق يدعو لحلول سلمية ويحث على الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.