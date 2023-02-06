جاء ذلك خلال حديث الوزير في مؤتمر "ليب23"، الذي انطلق في الرياض اليوم الاثنين، ويستمر حتى 9 فبراير.

وبحسب بيان اليوم، فإن الاستثمارات الجديدة تشمل استثمار شركة مايكروسوفت 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في السعودية، و1.5 مليار دولار استثمارات من شركة أوراكل لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عددا من المناطق السحابية الجديدة في المملكة.

وذكر الوزير أن الاستثمارات الجديدة تشمل أيضا 400 مليون دولار من شركة هواواي في مجال السحابة، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة "زووم" في السعودية بالشراكة مع "أرامكو" باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ 4.5 مليار دولار في مجالات متعددة.

وقال الوزير إن السعودية تعتبر أكبر سوق تقني في المنطقة بأكثر من 42 مليار دولار، كما يضم هذا القطاع أكثر من 340 ألف شخص.

وأضاف أن مؤتمر "ليب23"، وهو تجمع سنوي يستضيف خبراء التقنية العالميين، من المتوقع أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 200 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم.