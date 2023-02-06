ولفت الغانم إلى أن بنك الكويت المركزي كان قد قرر زيادة العوائد على الودائع مع تثبيت سعر الخصم، ما زاد بدوره من تكلفة الأموال لدى البنوك، وبالتالي على أرباحها.

وأشار الغانم إلى أن استقرار أسعار الفائدة يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الكويتية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تنعكس بدورها على مداخيل الدولة وبالتالي على حجم الإنفاق الحكومي.

ويأمل الغانم بأن تستمر الحكومة الكويتية في طرح المشاريع التنموية الكبرى، كي تستمر البنوك في تقديم التمويلات المناسبة لها.

وعن استثمارات بنك وربة في الولايات المتحدة الأميركية قال الغانم:" جميع استثماراتنا في السوق الأميركية شهدت نمواً بنسب جيدة، لأننا ندخل في استثمارات مرتبطة في التضخم، ما يعني أن أي زيادة في معدلات التضخم سينعكس إيجابا علينا، وجميع اصولنا في أميركا هي أصول عقارية وتعتبر مدرة للدخل.

وشهدت محفظة التمويل لدى بنك وربة خلال عام 2022 نموا بنسبة 27 بالمئة، أي بنحو 2.3 مليار دولار، ليصل إجمالي تمويلات البنك إلى 10 مليارات دولار. أما محفظة الودائع، فقد ارتفعت 22 بالمئة إلى 12.4 مليار دولار.

أما بالنسبة للديون المتعثرة في بنك وربة، أكد الغانم بأنها بلغت 1 بالمئة فقط كما في نهاية السنة المالية 2022، وهي تعتبر من أقل النسب في السوق الكويتية، فيما تبلغ نسبة التغطية 275 في المائة، مما يؤكد على جودة أصول البنك.

يذكر أن أرباح بنك وربة ارتفعت في عام 2022 بنسبة 20.8 بالمئة لتسجل 63.2 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 52.3 مليون دولار خلال العام السابق له.

وأعاد البنك سبب نمو الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص انخفاض القيمة وخسائر الائتمان، وقد قابل ذلك انخفاض في صافي إيرادات الاستثمار.

وأعلن البنك موافقة بنك الكويت المركزي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 فلوس لكل سهم، وأسهم منحة مجانية بواقع 3 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.