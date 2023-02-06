وقال بيتك، وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت، في بيان لبورصة الكويت إن ربحه السنوي ارتفع بنسبة 47 بالمئة في 2022 ليصل إلى 357.716 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 243.414 مليون دينار في العام الذي سبقه.

وأوصى البنك بتوزيع 15 فلسا نقدا لكل سهم وعشرة أسهم منحة لكل مئة سهم كأرباح عن سنة 2022.

وعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ارتفعت الأرباح الصافية لـ "بيتك" بنسبة 47 بالمئة لتبلغ حوالي 358 مليون دينار (نحو مليار دولار) مقارنة مع 243.4 مليون دينار (نحو 737.5 مليون دولار) في عام 2021.

وذكر "بيتك" في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أن ربحية السهم بلغت 33.5 فلس في 2022 مقارنة مع 25.9 فلس في 2021 بزيادة قدرها 29 بالمئة.

وأسس البنك عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية وأنشطة تجارية أخرى.