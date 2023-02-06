ودفعت زيادة الطلب على الحوسبة السحابية شركات تكنولوجيا مثل أوراكل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت المالكة لغوغل إلى تشييد مراكز بيانات في أنحاء العالم لتسريع نقل البيانات.

وقال ريدشو، خلال مقابلة في دبي "نضع اللمسات النهائية على خطط الفتح في منطقة الرياض. ما زلنا نتعاون مع موردينا قبل أن يتسنى لنا إعلان الموعد الفعلي".

وأضاف أن الاستثمار سيكون على مدى أعوام، لكن دون ذكر تفاصيل. وأردف قائلا إن أوراكل توسع أيضا طاقة منطقتها السحابية في جدة التي بدأت الشركة العمل بها لأول مرة في 2020.

وأعلنت الشركة ذلك في أثناء تجمع شركات تكنولوجيا عالمية في مؤتمر كبير للقطاع في العاصمة السعودية.

وعلى الرغم من أن أوراكل تتخلف عن بقية الشركات الكبيرة المنافسة في سباق الهيمنة على سوق الحوسبة السحابية، فإنها كانت من أوائل شركات التكنولوجيا الكبيرة التي فتحت مركزا للبيانات في السعودية.

وقال ريدشو "نعمل عن كثب مع الحكومة السعودية لوضع اللمسات النهائية على الخطط الخاصة بمتطلبات المقر الإقليمي (للشركة في الرياض) وسنعلن عنها عندما ننتهي من ذلك معهم".

كما فازت أوراكل بعقود من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار ويشمل مدينة ضخمة مستقبلية ومنطقة صناعية ويجري تشييده على ساحل البحر الأحمر.

وذكر ريدشو أن نيوم أحد أكبر مستهلكي القدرات السحابية في السعودية.