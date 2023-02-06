وصعد مؤشر نيكي 0.67 بالمئة ليغلق عند 27693.65 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 1979.22 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 1.35 بالمئة، وزاد سهم تويوتا موتور 1.16 بالمئة فيما صعد سهم هوندا موتور 1.88 بالمئة وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 4.95 بالمئة.

وزاد مؤشر أسهم شركات التجارة 2.38 بالمئة ليصبح الأفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو بعدما رفعت شركتا ميتسوي أند كو وميتسوبيشي كورب توقعاتهما لأرباح العام بأكمله وتعهدتا بدفع توزيعات أرباح نقدية أعلى.

وصعد سهم ميتسوبيشي كورب 7.84 بالمئة وحقق أفضل أداء على المؤشر نيكي.

كما زاد مؤشر أسهم شركات النفط 2.38 بالمئة بينما ارتفع مؤشر أسهم شركات التكرير 2.21 بالمئة.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك 1.39 بالمئة وكان القطاع الأسوأ أداء.