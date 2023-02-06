وبحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1876.61 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1888.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية 517 ألف وظيفة وهو ما يزيد بكثير عن تقديرات بأن تبلغ 185 ألفا. وتراجع معدل البطالة إلى 3.4 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 53 عاما ونصف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.47 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.45 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1628.63 دولار.