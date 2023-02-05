وخلال جلسة اليوم، تم تداول عدد 128.4 مليون سهم، عبر 5993 صفقة نقدية بقيمة 27.6 مليون دينار (90.7 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي في بورصة الكويت بواقع 23.8 نقطة، ليبلغ مستوى 5644.56 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 بالمئة.

وتم تداول عدد71.11 مليون سهم على المؤشر عبر 2639 صفقة نقدية بقيمة 6.9 ملايين دينار (22.6 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 0.26 نقطة، ليبلغ مستوى 8160.3 نقطة، وذلك من خلال تداول 57.3 مليون سهم عبر 3354 صفقة بقيمة 20.6 مليون دينار (67.7 مليون دولار).

واختتم مؤشر "رئيسي 50" التداولات على ارتفع بلغ 28.5 نقطة، 5737.08 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.5 بالمئة، وذلك من خلال تداول عدد 50.5 مليون سهم عبر 1708 صفقات نقدية بقيمة 5.9 ملايين دينار (17.8 مليون دولار).

وكانت بورصة الكويت قد اختتمت تعاملاتها في جلسة الهميس، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، إذ صعد المؤشر العام آنذاك بنسبة 0.31 بالمئة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11 بالمئة، كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36 بالمئة.