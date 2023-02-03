وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن سقف الأسعار الذي اتفق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 هو 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

وقالت الحكومة السويدية في تغريدة على تويتر إن "سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي" الذي يضم قادة دول التكتل.

وأضافت "إنه اتفاق مهم يندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وبموجب الاقتراح، يبدأ التطبيق في الخامس من فبراير، بالتزامن مع بدء تطبيق الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية.

ومنذ بداية ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفا على سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، واعتبارا من الأحد، سوف يمتد هذا الحظر ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية.