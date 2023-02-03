وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" خلال شهر يناير بنسبة 12.66 بالمئة، ليصل إلى مستوى 16446.38 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" بنسبة 4.64 بالمئة، ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة.

وبحسب بيان للبورصة المصرية، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 78.3 مليار جنيه (نحو 258 مليون دولار).

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9 بالمئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 8.2 بالمئة من التعاملات، والأجانب على نسبة 8 بالمئة.

وفي مطلع فبراير الجاري، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تأمل في الإعلان عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة في البورصة لأول مرة، على أن يُنفذ ذلك على مدى عام.

وتسعى مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.

وقال مدبولي، الأربعاء: "الهدف كله... هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة" مضيفا أن الخطة التفصيلية قد تعلن بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.