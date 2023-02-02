وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن طلبيات المصانع قد زادت 1.8 بالمئة بعد هبوطها 1.9 بالمئة في نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعافي طلبيات المصانع 2.2 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات 11.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وخفف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من شدة رفع معدلات الفائدة، إذ زادها بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.

كما واصل الفيدرالي الأميركي تعهده "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال البنك المركزي الأميركي في بيان إن "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا".

وقرار الفيدرالي الأميركي، بإبطاء وتيرة رفع الفائدة، اليوم، جاء تلبية لأمنيات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.