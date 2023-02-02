وذكر بيان من الهيئة أن "إيرادات الممر الملاحي في يناير سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ القناة، متخطيا بذلك الإيراد الذي سجلته القناة خلال شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار".

وارتفع كذلك متوسط العبور اليومي لـ 70 سفينة خلال يناير الماضي، كما سجل يوم الجمعة الموافق 20 يناير أعلى معدل إيراد يومي في تاريخ القناة بلغ 37.4 مليون دولار، بحسب البيان.

وكانت قناة السويس حققت العام الماضي إيرادات بقيمة 8 مليارات دولار، هي الأعلى في تاريخها، بحسب بيان سابق من الهيئة.

وقناة السويس هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعد إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان الخميس، إن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2023 رصدت ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول بزيادة هي الأكبر من نوعها لتسجل أعلى معدل عبور شهري لناقلات البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية لها بإجمالي حمولات صافية قدرها 34.5 مليون طن

كما ارتفعت معدلات عبور سفن الصب بنسبة 17.1 بالمئة وحاملات السيارات بنسبة 16.3 بالمئة مقارنة بمعدلات عبورها خلال شهر يناير من العام الماضي.

وأشار إلى استمرار العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28 بالمئة

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية أو بالعطل الفني الذي حدث في ماكينات ناقلة الغاز الطبيعي المسال GRACE EMILIA خلال عبورها للقناة حيث تم تسيير الملاحة بانتظام وقطر السفينة بقاطرات الهيئة حتى منطقة البحيرات الكبرى حيث تنتظر توقيع الكشف الفني الكامل من خلال فريق الإنقاذ وغطاسين الهيئة عليها قبل استكمال رحلتها إلى إسبانيا.