وأضاف البنك أن هذا لا يعني أن ودائع العملات الأجنبية تتدفق بالضرورة من البنوك الروسية إلى الأجنبية، إذ جرى تحويل بعض الودائع إلى الروبل أو اُستخدمت في شراء عقارات.

وتتزايد الودائع التي يملكها الروس بالخارج منذ شن موسكو ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا يوم 24 فبراير العام الماضي، مع اختيار مئات الآلاف الهجرة من البلاد.

وتشير إحصاءات البنك المركزي الشهرية إلى أن أكبر تدفق للودائع إلى البنوك الأجنبية سُجل في سبتمبر بواقع أكثر من تسعة مليارات دولار، وهو الشهر الذي شهد إطلاق موسكو حملة تعبئة جزئية للقوات.

وقال البنك المركزي هذا الأسبوع إن محافظ قروض العملات الأجنبية تقلصت في البنوك 18.2 بالمئة أو 30.2 مليار دولار في 2022، في ظل تسارع مسعى موسكو "للتخلي عن الدولار في المعاملات". وشهد قطاع البنوك الذي أنهكته العقوبات تراجعا في الأرباح.