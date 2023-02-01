وتجعل كميات تصدير الغاز مصنع إسالة دمياط الأكبر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، الأربعاء، أن أوروبا كانت وجهة التصدير لحوالي 60 بالمئة من صادرات الغاز المسال من المصنع.

وذكرت أن المصنع قد نجح في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في 2005.

وأشارت الوزارة إلى أن المصنع قد توقف عن العمل لمدة 8 سنوات، قبل إعادة تشغيله مرة أخرى في شهر فبراير 2021.

ويتم تشغيل المصنع منذ عام 2021 من خلال تعاون بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، وشركة "ايني" الإيطالية.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن شركة "ايني" تعمل في مصر منذ عام 1954 من خلال شركتها "ايوك"، والتي تعد حاليا أكبر منتج للهيدروكاربونات في مصر بحصه إنتاجيه تصل لحوالي 350 ألف برميل مكافئ يوميا.

وقد قامت شركة ايني خلال العام الماضي بإنتاج حوالي 60 بالمئة من إجمالي الغاز المنتج في مصر.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي أن البلاد قد قامت بإنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري.

وحققت مصر، بحسب بيان الوزارة آنذاك، رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي، لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.

كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.