وتسعى مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني فيه البلاد من شح العملة الصعبة.

وفي يناير الماضي سمح البنك المركزي المصري بانخفاض كبير جديد في سعر صرف الجنيه الذي يدور حاليا حول مستوى 30 جنيها، وذلك التزامه بسعر مرن للجنيه، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حصل بموجبه على قرض بثلاثة مليارات دولار خلال نحو 4 سنوات.

ودشنت مصر في الشهور الماضية، "صندوق ما قبل الطروحات" التابع لصندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى هيكلة وتهيئة الشركات الحكومية قبل طرحها في البورصة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا. لكنها لم تطرح سوى حصص بسيطة في بعض الشركات المدرجة بالفعل في السوق مثل الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة وإي فاينانس.