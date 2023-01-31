وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، وهو المقياس الرئيسي لإنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 50.1 نقطة مقابل 47.0 في ديسمبر، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وخالفت الأرقام التراجع المستمر منذ سبتمبر كما تخطت الـ 50 نقطة.

أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل قطاع الخدمات والبناء فقد ارتفع الى 54.4 نقطة في يناير، مقابل 41.6 في ديسمبر.

وتخلت بكين الشهر الماضي بشكل فجائي عن سياسة"صفر كوفيد" لكبح انتشار فيروس كورونا التي شملت عمليات إغلاق صارمة، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة وعرقل الأعمال في البلاد.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 3 بالمئة فقط العام الماضي في أبطأ وتيرة له منذ أربعة عقود، حيث أعاقت قيود كوفيد وأزمة سوق العقارات الاقتصاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، أن ينمو اقتصاد الصين 5.2 بالمئة في عام 2023، بعد أن تخلى عن الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار كورونا، ومن ثم سينخفض إلى 4.5 بالمئة في العام 2024، قبل أن يستقر عند أقل من 4 بالمئة على المدى المتوسط وسط تراجع ديناميكية الأعمال وتباطؤ التقدم في الإصلاحات الهيكلية.