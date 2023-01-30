ويأتي الاستثمار الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام في إطار استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محليًا ودوليًا، مع التركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية في عام 2023.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "إن اهتمامنا بمجموعة أداني يأتي من منطلق إيماننا بأساسيات شركة "اداني انتربرايز"؛ حيث نرى إمكانات قوية للنمو من منظور طويل الأجل".

وهذه هي الصفقة الاستثمارية الثانية التي تبرمها الشركة العالمية القابضة مع مجموعة اداني الهندية بعد استثمارها العام الماضي 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في ثلاث شركات تابعة لمجموعة اداني تركز على الطاقة النظيفة والبيئة، بما في ذلك "اداني جرين انرجي" و "اداني ترانزمشن" و "اداني انتيربرايز"، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي وبورصة الهند الوطنية.

وأضاف شعيب: "نحن نراقب الأسواق العالمية عن كثب بحثًا عن آفاق جديدة، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص خارج سوقنا التقليدي في عام 2023".

وتهدف الشركة العالمية القابضة إلى زيادة استحواذها العالمي بنسبة 70 بالمئة في عام 2023، مع التركيز على قطاعي الطاقة النظيفة وصناعات الأغذية.