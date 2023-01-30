وبلغ صافي أرباح البنك 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار) في نهاية السنة المالية 2022.

وأضاف البنك، في بيان الاثنين، أن الكفاءة لديه قد تحسنت، إذ بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9 بالمئة في عام 2022 مقارنة مع 45.2 بالمئة في عام 2021.

وحافظ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على معدلات تعد من بين الأفضل في القطاع عند 39 بالمئة، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.1 بالمئة للعام 2022 لتصل إلى 113.8 مليار درهم (30.9 مليار دولار).

وبلغت نسبة الأصول السائلة 33.2 بالمئة في ديسمبر 2022، وتم تسجيل معدل كفاية رأس مال جيد للغاية عند 16 بالمئة، وذلك بعد توزيعات الأرباح الموصى بها، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 13.7 بالمئة في ديسمبر 2022.

وشهدت القروض والسُّلف نمواً بنسبة 10.8 بالمئة خلال عام 2022 لتصل إلى 90.3 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 79.4 بالمئة في نهاية ديسمبر 2022، وتم خفض مخصصات القروض المتعثرة بشكل كبير إلى 497 مليون درهم (135.3 مليون دولار) للعام 2022، وذلك على خلفية تحسن جودة الأصول وتسجيل عمليات استرداد أعلى، لتمثل الآن 0.6 بالمئة فقط من إجمالي القروض.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق إن البنك شهد خلال العام الماضي العديد من التغييرات الاستراتيجية والتشغيلية المهمة، والتي كانت سببا في أرباح البنك الصافية الحالية.