وأشار الصالح إلى أن هذه الأزمات شهدنا تأثيرها على مستوى استقرار أسعار الفائدة وكذلك على حجم الاستثمارات في العام الماضي، مؤكداً على أن البنوك الكويتية وضعت خطط لمواجهتها بشكل مدروس.

أرباح بنك بوبيان

في سياق متصل، سجل بنك بوبيان ارتفاعا في الأرباح بنسبة 19 بالمئة في العام 2022، لتبلغ 57.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 48.4 مليون دينار في العام 2021. فيما انخفضت أرباح البنك بنحو 45 بالمئة في الربع الأخير، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021.

وأرجع البنك سبب نمو أرباحه في 2022، إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل والزيادة في صافي إيرادات الأتعاب والعمولات.

وفي تعليقه على نتائج عام 2022، قال الصالح لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية": نمو أعمال البنك مستمرة، فمحفظة التمويل لدينا شهدت نمواً بنسبة 9 بالمئة وهي أعلى بقليل من المستويات المحققة بين البنوك الكويتية، إلا أن حالة عدم استقرار أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الماضي ضغطت على محفظة التمويل وكذلك محفظة الاستثمار لدينا، مما أثر بشكل واضح على أرباح البنك في الربع المذكور.

ولفت الصالح إلى نمو محفظة التمويل لقطاع الشركات ارتفعت 14 بالمئة، فيما ارتفعت في قطاع الأفراد بنسبة 4 بالمئة، أما محفظة الودائع فقد ارتفعت بنحو 6 بالمئة.

وأوضح الصالح على أن نسبة الديون المتعثرة في البنك بلغت 1 بالمئة، كما في نهاية العام 2022، فيما بلغت نسبة التغطية 315 بالمئة.

من ناحية ثانية، أكد الصالح انسحاب بنك بوبيان من مشروع تأسيس بنك رقمي بالشراكة مع مجموعة زين، مع استمرار البنك في تقديم كل الدعم الذي تحتاجه مجموعة زين في هذا الجانب.