وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، عن إطلاق شركة "أرامكو ديجيتال"، والتي تهدف لدفع الابتكار الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة عبر الشراكات والمشاريع لتعزيز مكانة أرامكو في قطاع الطاقة.

وتخطط شركة أرامكو السعودية إلى استثمار 1.9 مليار دولار في القطاع الرقمي خلال السنوات الـ3 المقبلة، بحسب تصريحات الناصر.

وأكد الناصر، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض "اكتفاء"، الذي يستمر حتى 2 فبراير، أن الظروف الحالية ممتازة ومواتية لإحداث نقلة نوعية جديدة في توطين سلاسل الإمداد في السعودية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس أرامكو على أن اقتصاد السعودية يُعَد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وقال إنه من المنتظر أن تتجاوز قيمة اقتصاد المملكة تريليون دولار للمرة الأولى.

يذكر أن شركة أرامكو كانت قد حققت أرباحا في الربع الثالث بنحو 42 مليار دولار، في حين بلغت إيراداتها نحو 145 مليار دولار. كما ارتفع صافي ربح أرامكو السعودية خلال فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بنسبة 68 بالمئة إلى 130 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 67 بالمئة إلى 418.6 مليار دولار.