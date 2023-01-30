ويستفيد الذهب بصفته من الأصول التي لا تدر عائدا من انخفاض أسعار الفائدة لأنه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

ومع انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير يتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يقلص البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس بالمقارنة مع رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة النقدية هذا الأسبوع أيضا.

التغير في الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1922 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1921.30 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.71 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1013.40 دولار. وقفز البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1628.50 دولار.